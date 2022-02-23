工具機產值看增15%至20% 訂單能見度達第2季

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲今天預期，今年台灣工具機業產值可望年成長15%至20%，穩定接單中追求獲利成長，目前訂單能見度可看到第2季。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理TIMTOS x TMTS 2022聯展，在台北南港展覽1館和2館舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

展望今年台灣工具機產業景氣，許文憲下午受訪表示，2020年景氣谷底，去年全球訂單如傾盆大雨倒入台灣，去年台灣工具機出口值大幅成長3成， 不過去年第1季開始由於海運貨運價格飆漲、原物料成本上揚，又無法穩定供應，去年下半年部分訂單也遞延到今年上半年，部分影響去年工具機業者獲利。

許文憲表示，若今年海運運費持穩、原物料價格穩定、新台幣匯率持穩，今年目標台灣工具機產值成長15%至20%，希望穩定接單中追求獲利表現。

展望訂單能見度，許文憲表示，目前訂單能見度可看到第2季，土耳其市場成長可期，目前是台灣工具機出口第3大市場。

觀察目前兩大機械工具機聯展接單狀況，許文憲表示，前3天主要國內外客戶持續詢問，預估第2季訂單逐步顯現。

不過，許文憲指出，去年第4季至今年第1季，工具機接單有趨緩現象，主要是中國部分地區限電、加上今年2月舉行冬季奧運影響；目前須觀察俄羅斯和烏克蘭局勢緊張變數，公會隨時注意國際趨勢，期盼政府協助會員廠商掌握國際動態。（編輯：張均懋）1110223