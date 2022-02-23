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NCC1/282

聯維有線電視上億收視費未列帳 NCC首度要業者限期換董監

2022/2/23 16:04（2/23 16:42 更新）
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NCC 23日表示，有線電視系統聯維過去10年收視費用1.68億元未入公司帳，開罰400萬元且要求業者限期更換董事長與監察人名單。（中央社檔案照片）
NCC 23日表示，有線電視系統聯維過去10年收視費用1.68億元未入公司帳，開罰400萬元且要求業者限期更換董事長與監察人名單。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）NCC今天表示，聯維財務、內控制度出現問題，過去10年收視費用1.68億元未入公司帳，違反有廣法3項義務，開罰新台幣400萬元，更是首次要求業者限期更換董事長與監察人名單。

有線電視系統聯維目前經營地區為台北市中正區、萬華區，國家通訊傳播委員會（NCC）今天討論聯維申請換發系統執照以及提報營運改善計畫討論案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，去年檢調約談聯維負責人，NCC今年初發起行政調查，蒐集明確事證，發現聯維董事長李錫欽利用職務上機會，2011年到2020年共10年收視費用未列入公司帳，金額高達1.68億元，影響公司權益，目前聯維已把費用在2021年入公司帳。

翁柏宗表示，聯維主要違反有線廣播電視法3項義務，第一，違反有廣基金提繳義務。系統每年應該按照當年營業額1%金額，提繳到NCC成立的特種基金，這部分開罰200萬元，聯維也已補繳154.8萬元。

翁柏宗指出，第二，系統經營會計制度應該在費用發生時，就應列入公司帳目，依照有廣法66條第10款規定，這部分開罰150萬元。

第三，李錫欽個人行為涉系統經營者營運不當，違反行政罰法規定，開罰李錫欽50萬元。翁柏宗表示，同時要求聯維限期改善，在今年8月30日前撤換、變更現行董事長與2位監察人名單，且監察人應具備財務會計或法律背景，這也是NCC首次針對系統要求限期變更董監名單。

不過，有線電視系統多數都是未上市櫃公司，聯維則是公開發行公司。NCC官員表示，未來3年針對聯維每年不定期抽查財務，委員會後續也討論到對系統業者帳務、內控機制做通盤檢討，規劃組成專家小組，延聘專家、財會人員，對財務做抽查。

NCC官員表示，去年5月發給聯維效期1年的臨時執照，將在今年5月16日到期，這次在系統執照換照上仍是續行審議。（編輯：黃國倫）1110223

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