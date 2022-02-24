全盈支付取得電支執照 最晚今年8月前須開業

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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會今天點頭核准全家投資的全盈支付取得營業執照，依照規定，全盈支付取得執照後須在6個月內正式開業，即最晚今年8月就會看到全家正式進軍電支市場。

搶攻嗶商機，全家、全聯分別投資「全盈支付」、「全支付」，2021年6月獲金管會許可專營電支業務，依照規定，兩家業者最晚須在取得金管會許可後9個月內向金管會申請核發營業執照後正式營業。

全盈支付日前已向金管會遞件申請核發電支營業執照，經過審查，金管會銀行局副局長童政彰今天宣布同意核發營業執照；另全聯投資的全支付也已向金管會送件，目前金管會正在審核中。

全盈支付資本額為新台幣7.6億元，董事長由全家總經理薛東都出任，總經理由玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲出任。

全支付資本額為5億元，全支付董事長預定為全聯董事長林敏雄長子林弘斌，總經理為前街口支付技術長游金榮。

金管會統計，截至目前為止，台灣已有10家專營電支機構，另有中華郵政及銀行等20家兼營電支機構。

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全家與全聯去年底已宣布雙方將實施通路共享，未來全支付用戶可至全盈支付合作商店付款，反之亦同，除了可節省店家重複金流串接的相關成本，更大的效益是攜手將支付場景做大，顯示兩巨頭進軍電支市場來勢洶洶。

由於雙方擬開辦相關收付資訊整合傳遞業務，屬於電支條例規定的附屬和衍生業務，依照規定，雙方必須在正式營運後，向金管會提出業務申請備查。（編輯：趙蔚蘭）1110224