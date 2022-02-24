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文曄去年賺約一個股本 每股盈餘9.96元創新高

2022/2/24 19:52
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（中央社記者吳家豪台北24日電）半導體IC通路商文曄今天召開線上法人說明會，公布2021年度合併稅後淨利約新台幣79.2億元，年增109%，賺進約一個股本；稅後每股盈餘（EPS）約9.96元，創歷年新高。

文曄去年第4季合併稅後淨利約21億元，年增70%；稅後每股盈餘（EPS）約2.66元，改寫單季次高。

展望2022年第1季，文曄預估營收將介於新台幣1150億元至1210億元間，營收預估中位數約年增21%；營業利益率將介於2.25%至2.45%之間。

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文曄透過新聞稿說明，就產品應用別而言，手機因應季節性調整，第1季營收將季減雙位數百分比，但維持年成長；非手機應用因需求維持強勁，預期第1季營收將季增高個位數百分比、年增2成以上，尤其在重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等，預期營收將季增與年增雙位數百分比。

文曄表示，對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，將持續投資高成長的產品應用如電動車、能源管理、資料中心、5G產品等，持續追求優於市場的成長性與市占率提升，並持續進行數位化提升營運效率與降低營業費用率。（編輯：趙蔚蘭）1110224

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