台股週線跌580點 法人：俄烏影響不大3月關注升息

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）烏俄戰火延燒，加上MSCI調整收盤後生效，台股今天漲幅收斂，終場上漲57點，收在17652點，守住半年線，單日週線下跌580點，今天成交量加計盤後3917.79億元，是今年以來單日次高。

法人預期，烏俄局勢將告一段落，對國際股市影響不大，須關注3月美國聯準會（Fed）升息步調、3月初美國將公布消費者物價指數（CPI），電子股可望有一波反彈行情，大盤將在17400點至17900點區間震盪，萬八上檔有壓。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火蔓延，台股今天開高震盪，尾盤受指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整今天收盤生效影響，漲幅收斂，終場台股加權指數上漲57.63點，收在17652.18點，漲幅0.33%，守住半年線約17571點之上，週線下跌580.17點。

台股今天成交值相對放大來到新台幣3864.95億元，加計盤後3917.79億元，是今年以來單日次大量，也是去年11月30日以來第3高，其中電子股成交值約2254.23億元，占大盤單日成交值比重57.5%；航運股成交值709.62億元，占大盤比重約18.1%。

群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪表示，美股24日V型強勁反彈，大型股之前跌深，24日主要是半導體族群反彈，台股今天適逢收週線，加上即將有3天連假，賣壓浮現帶動成交量放大。

觀察烏俄局勢對國際股市影響，容逸燊分析，烏俄戰事將告一段落，從歷史經驗來看，過去中東地區地緣政治風險對國際油價影響程度較大，儘管烏俄戰事爆發，但國際油價影響有限，並未持續飆上100美元，預期烏俄局勢對國際股市影響不大。

本土投顧法人分析，從1990年波灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭經驗來看，正式開打前，市場提前反映、風險性資產受挫；爆發戰爭後利空出盡，風險性資產和股市開始反彈回升，不過須留意原物料價格和天然氣價格走勢。

至於美國聯準會升息影響，容逸燊預估，儘管3月美國聯準會升息1碼的機率提升至8成，但聯準會已表明升息步調不會大幅改變，3月初美國將公布消費者物價指數（CPI），在此空窗期間，電子股有機會上演反彈行情。

展望台股後市，容逸燊預估，3月電子股有機會反彈，大盤將在17400點至17900點區間震盪，萬八上檔有壓。（編輯：張均懋）1110225