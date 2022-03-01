與夏普訴訟和解金挹注 鴻騰去年獲利估大增2倍

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海旗下鴻騰6088精密預估，去年自結獲利約1.3億美元至1.4億美元，較前年4300萬美元大增202%至225%，主要是去年第4季鴻騰與夏普（Sharp）有關康達智（Kantatsu）股權購買協議訴訟和解款項挹注。

鴻騰在2月28日公告指出，2021年獲利大幅提升主要是去年度並無出現2020年度的一次性開支，包括可轉換優先股相關公允價值變動、以及所得稅開支等， 此外去年第4季收取一筆訴訟和解款項。

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鴻海轉投資日本夏普去年12月中旬與鴻騰針對光學鏡頭康達智股權購買協議訴訟，達成和解，雙方和解代價2400萬美元（約合新台幣6.68億元）。鴻騰撤銷對夏普訴訟，夏普將向鴻騰新加坡子公司（FIT Singapore）支付代價，鴻騰及FIT Singapore同意向夏普轉讓所有康達智持股。

鴻騰先前表示，去年行動設備仍是主要營收來源，持續擴大投資開發車載電子系統及自動駕駛相關零配件；由於越南當地受COVID-19疫情影響，去年上半年鴻騰在越南的獲利，較前年同期減少，這包括越南在疫情期間停工、以及貴金屬原料價格上漲等因素影響。（編輯：郭無患）1110301