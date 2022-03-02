台日三號基金成立 瞄準半導體、綠色永續與健康照護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹2日電）工研院旗下創新工業技術移轉公司與日本三菱日聯投資今天共同宣布，成立台日三號基金，成功募集4950萬美元（約新台幣14億元），並順利營運，將瞄準半導體、綠色永續及健康照護等領域。

工研院表示，台日三號基金是創新公司與三菱日聯投資第3度合作，2011年成立台日一號基金，2015年成立台日二號基金；台日三號基金將主要投資台灣企業、日本企業及台灣或日本相關具潛力公司。

工研院院長及創新公司董事長劉文雄表示，台日基金自成立以來，已建立創新公司與三菱日聯投資互信，並獲台日雙方投資股東長期支持注資，有效鏈結台灣創投與國際創投資源，將資金挹注在台日雙方的新創企業，不但促成雙邊多元深度合作，也將新創團隊推向世界舞台。

劉文雄指出，目前已投資22家台灣企業、20家日本企業，並成功在台灣及日本掛牌。不僅促成台灣無刷直流馬達（BLDC）控制模組打入日本最大的BLDC廠、台灣車用鋁鍛廠進入日本車廠供應鏈、日本先進機械視覺（AOI）檢測廠與台灣電子大廠合作。

劉文雄說，未來將持續積極聯結資本市場與科技市場，為台日企業、甚至是亞太業者、新創菁英等搭橋國際市場，引領企業搶先機、創價值。

工研院表示，台日三號基金投資方除三菱日聯投資，還有長春集團、秀波電子、經寶精密（jpp-KY）、晃誼科技、Transton Holdings等企業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台日三號基金投資組合則包含興采、台生材、台灣氣立、廣閎科技、Visco Technology、Solasia Pharma、Orthrebirth、Kyulux、Daiz、泓德能源、東佑達、凱鈿行動科技等。

工研院指出，台日三號基金投資範圍將聚焦於高階材料、半導體、綠能、健康照護及其他如電動車、精密機械等領域，藉資本鏈結台日企業技術、或與台日相關的潛力業者，搶攻下世代市場先機。（編輯：楊蘭軒）1110302