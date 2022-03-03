俄烏緊張 電視及資訊電子需求不確定風險增加

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（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構群智諮詢今天表示，俄烏情勢嚴峻，全球通膨壓力攀升，在已開發國家財政和貨幣政策調整預期影響下，電視、資訊電子消費需求的不確定性風險進一步增加。

群智諮詢透過新聞稿指出，從需求端、品牌及通路對面板的備貨需求來看各有不同，小尺寸面板需求恢復，大尺寸面板需求持續低迷。

從供應面觀察，群智諮詢認為，全球液晶電視面板供應持續增加，從整體供需關係來看，在策略性備貨的支撐下，部分小尺寸面板供需可望在短期逐漸趨向平衡，而大尺寸面板維持供需寬鬆；2月小尺寸面板價格小幅下跌，大尺寸面板報價跌勢須待3月跌幅才可望收斂。

群智諮詢說明，32吋電視面板供需趨於平衡，2月均價續跌1美元，3月價格可望止跌回穩；43吋面板受中尺寸電視面板整體價格下跌影響，每片均價續跌2美元。

群智諮詢調查，50吋電視面板2月每片均價下跌3美元，3月報價下跌1美元；55吋供應仍然寬鬆，3月價格下跌3美元，超大尺寸電視面板2月仍維持較大跌勢，3月價格跌勢已有收斂。

液晶顯示器（Monitor）面板方面，由於春節假期影響，部分需求提前拉貨，2月整體面板需求疲弱，高階廣視角與低階面板價差不斷擴大，在整機客戶的需求影響下，部分高階廣視角面板價格下跌幅度增加。

另外，筆電面板受供應鏈庫存調整和淡季效應影響，品牌商對筆電面板備貨需求走弱，3月筆電面板價格跌勢擴大。（編輯：張均懋）1110303