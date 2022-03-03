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精測2月營收年增近33% 微機電探針卡業績看佳

2022/3/3 15:46
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測自結2月合併營收新台幣2.54億元，較1月2.5億元增加1.47%，比去年同期1.92億元增加32.76%。精測微機電（MEMS）探針卡從2月起陸續反映在營運表現。

累計今年前2月精測自結合併營收5.05億元，較去年同期4.6億元成長9.86%。

精測指出，2月營收受惠新產品固態硬碟（SSD）所需快閃記憶體控制晶片探針卡業績挹注，加上5G智慧型手機應用處理器（AP）晶片探針卡需求暢旺，季節性因素衝擊收歛。

展望今年營運，精測日前表示，今年業績按照以往經驗，第1季將是全年單季低點，今年目標拚逐季成長，全年成長審慎樂觀；探針卡業績目標持續成長，今年挑戰營收占比突破5成。

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精測今天發布新聞稿指出，已正式推出全新九大系列微機電（MEMS）探針卡，並從今年2月起將陸續反映在營運表現；因應5G智慧手機晶片、高效能運算（HPC）晶片等朝向人工智慧高運算力的異質整合型晶片發展，提供給5G智慧型手機應用處理器晶片、射頻晶片（RF）、高效能運算客製化晶片（ASIC）等更小的微間距、更高針數的MEMS探針卡。

精測指出，剛推出混針技術、高阻抗控制的MEMS探針卡，近2個月內與客戶攜手將新設計晶片導入先進製程，並進入至量產階段，布局次世代高速傳輸晶片領域。（編輯：郭無患）1110303

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