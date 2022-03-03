永豐金估台灣最快6月升息 台股第3季上攻19700點

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（中央社記者張璦台北3日電）永豐金首席經濟學家黃蔭基今天表示，烏俄戰爭加劇通膨壓力之際，全球央行升息勢不可擋，預計台灣央行今年6月起升息，全年共升息3次、每次半碼；另外，他預估台股將於第3季上攻至1萬9700點。

永豐金控今天舉行2021年第4季法說會，近期台股受俄烏戰事動盪，不過黃蔭基指出，台股走向端看台積電，因為台積電占大盤比重達30%，台積電每跌1元，將影響台股下跌8.5點，因此只要台積電不重挫、台股也不會大跌。

他認為，今年台股會在「萬八」上下，是標準配備，預測今年指數高點1萬9700點有望落在第3季，低點約1萬7200點。

此外，美國將進入升息循環，黃蔭基認為，美國聯準會3月將升息，上半年升3碼幾乎已成定局，今年全年預估升5碼，至於台灣央行則觀望聯準會動作，考量國內通膨、國外貨幣政策和中小企業紓困成效，加上觀察烏俄戰爭發展，估計台灣升息應是發生於6月、9月、12月，預估全年會升1.5碼，回到2016年3月水準。

黃蔭基進一步指出，台灣央行升息將直接影響房貸族群，但存款利息增加，經濟往正面方向走。

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他也認為，房市與股市幾乎連動，台灣房價要降難度高，估計未來央行在選擇性信用管制力道愈來愈重，要看到房價漲勢被壓抑才會停止。

至於通膨議題，他指出，通膨是未來3至5年重中之重，為全面性影響，不只能源與石油，觀光旅遊、交通運輸、娛樂齊漲，且不會「今年漲一下，明年不漲」，將持續一段時間；美中霸權之爭改變供應鏈，通膨持續有壓力，建議投資標的殖利率要以4%為標準。（編輯：潘羿菁）1110303