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俄遭降評至垃圾級 壽險持有1382億部位半年內處理

2022/3/3 20:16
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（中央社記者謝方娪台北3日電）3大國際信評機構出手調降俄羅斯主權信用評等，淪為「垃圾」級，金管會給壽險業半年調整期，壽險業須限期處理手中持有新台幣1382億元俄債部位，並依規定提列預期信用減損。

金管會保險局主秘蔡火炎表示，依機構投資人盡職治理守則及ESG投資原則，針對被制裁國家相關金融商品，保險業都應自主納入不得投資範圍，不再增加對俄投資。

俄烏開戰，西方國家制裁俄羅斯，標準普爾（S&P）、穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch Group）等3大國際信評機構近日均將俄羅斯信用評等調降，更從投資等級砍至非投資等級（又稱垃圾級），壽險業手中持有俄債1382億元部位面臨限期處理的壓力。

蔡火炎說，保險法對保險業投資國外一般公司債、金融債等債券設有評等限制，保險業必須投資「投資等級」標的，若債券被降評至「非投資等級」，即不能再新增投資，且手中現有部位須在半年內進行部位調整。

他指出，自降評日起，壽險稽核部門必須追蹤相關標的進行控管，在半年內出清投資部位，若壽險因價格等因素考量以致無法在6個月內改正投資部位，稽核部門必須呈報主管機關並提出具體改善計畫，且在改善前都要持續追蹤部位並定期報告主管機關。不過若半年內手中部位恢復為投資等級，即不必再出清。

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雖然保險業投資國外主權債沒有設有投資等級限制，蔡火炎強調，保險業都應依機構投資人盡職治理守則及ESG投資原則落實評估俄羅斯部位，現在俄羅斯被制裁，照理保險業就不應該再投資俄羅斯標的，針對被制裁國家相關金融商品，都應自主納入不得投資範圍，不再增加對俄投資。

俄羅斯被各國制裁，債券恐有遲延或無法償付疑慮，蔡火炎表示，在半年調整期內，保險業仍應依財報編製準則和IFRS 9規定，就俄羅斯信用風險上揚部分進行設算，評估預期信用損失，並在綜合損益表認列減損損失；若未來情況改變，預期信用損失縮減，保險業仍可在會計上進行回轉。（編輯：楊蘭軒）1110303

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