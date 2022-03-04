智崴海外投資第3座飛行劇院 插旗紐約時代廣場

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體感設備廠智崴資訊4日宣布，海外投資的第3座飛行劇院RiseNY於紐約時間2日晚間在時代廣場開幕，是首座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備。（智崴提供）中央社記者吳家豪傳真 111年3月4日

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（中央社記者吳家豪台北4日電）體感設備大廠智崴資訊今天宣布，海外投資的第3座飛行劇院RiseNY於紐約時間2日晚間在時代廣場開幕，是首座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備，試映期間創下週末票房完售紀錄，有望挹注智崴業績。

智崴透過新聞資料說明，世界各地的主題樂園客戶及旅遊景點業者都樂觀看待旅遊市場，積極洽談影片授權、主題設計及大型體感遊樂設備等需求；智崴已準備多元體感遊樂設備，搶攻疫情後快速復甦的主題式娛樂市場。

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智崴指出，RiseNY的旅程由紐約最古老地鐵站開始，了解紐約在世界上的重要地位；影片結束後，遊客將被一輛現代化的地鐵載到展間，開始探索關於紐約的7大主題，包含金融、天際線、電視廣播、時尚、音樂、百老匯、電影等。

在展覽最後，遊客將登上高樓，搭乘飛行劇院，雙腳騰空飛過紐約市的天際線和地標，鳥瞰知名景觀，包含中央公園、布魯克林區、洋基球場等。（編輯：林興盟）1110304