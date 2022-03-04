群聯去年每股純益41.34元 創歷史次高

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（中央社記者張建中新竹4日電）記憶體控制晶片廠群聯去年歸屬母公司淨利新台幣81.47億元，為歷史次高，每股純益41.34元。群聯董事會決議去年下半年盈餘每股配發13元現金股利。

群聯去年PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片出貨大增114%，記憶體位元數出貨量也增加40%，雙雙創下歷史新高，推升去年總營收攀高至625.57億元，年增29%，改寫歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利81.47億元，為歷史次高，每股純益41.34元。

群聯執行長潘健成表示，去年非消費型營收比重超過70%，顯示群聯營運轉型有成，營收與獲利根基更趨穩固，逐步擺脫儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產業的景氣循環。

潘健成指出，鎧俠（KIOXIA）與威騰（WD）合資工廠發生材料污染事件，影響NAND Flash的供給，預期第2季至第3季傳統旺季需求攀升期間，可能出現NAND Flash大幅缺貨情況，並帶動市場價格攀升。

潘健成說，群聯一直以來對於市場的供需狀況掌握度高，並且依據客戶需求進行庫存水位的滾動式調整，讓群聯備有相對充足的庫存以因應全球客戶需求。（編輯：楊凱翔）1110304