鴻騰布局車用和網通 攻電動自行車和高速通訊互連

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技布局車用領域，今天宣布推出電動自行車整合儀表板和先進控制器方案。鴻騰指出，連接器產品已打進全球前幾大電動自行車廠牌。

鴻騰今天也宣布在美國OFC展會上，與博通（Broadcom）和瑪帝聯（MultiLane）共同展示800G高速通訊互連方案。

鴻騰今天發布新聞稿指出，此款電動自行車方案（E-bike Display & Advanced Controller）不同於傳統E-bike儀表板的控制器含有多達7至8個按鍵，可讓控制輔助裝置操作如單車鈴般簡易，讓導航、儀表板及緊急電話等功能更貼近直覺操作，玩家或消費者可直覺掌握行車資訊以及確保行車安全。

鴻騰表示，已成為電動自行車主要供應商，其中連接器產品已打進全球前幾大電動自行車廠牌。

鴻騰積極布局車用領域，也針對高階車種鑰匙推出Display Key產品，鴻騰指出，未來將持續在車用布局元件與系統產品，聚焦電源管理、車聯網以及人機介面3個面向。

作為全球連接器大廠，鴻騰今天宣布在美國加州聖地牙哥（San Diego）舉辦的光學網路通訊展會（OFC, The Optical Networking and Communication Conference & Exhibition）期間，與晶片設計廠博通及測試廠瑪帝聯共同展示通訊互連解決方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鴻騰技術長王卓民在新聞稿中表示，鴻騰與Broadcom及MultiLane共同參加OFC，並展示800G通訊互連技術產品，是鴻騰落實5G、人工智慧物聯網（AioT）策略規劃的一環。

鴻騰指出，MultiLane深耕主動與被動銅線材800G通訊測試解決方案，在800G光通訊產業有重要地位。鴻騰表示，展望網路通訊產業應用技術，800G是現階段最快的訊號傳輸速度，可讓交換機實現大頻寬傳輸，由12Tbps提升到25.6Tbps/51.2Tbps的傳輸量。（編輯：張均懋）1110308