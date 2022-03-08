桂盟轉上市 董事長吳盈進：看好今年自行車市

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（中央社記者潘智義台北8日電）自行車鏈條廠桂盟今天從上櫃轉上市，董事長吳盈進在台灣證券交易所掛牌典禮接受採訪時表示，俄烏戰爭對自行車產業僅短期影響，2022年仍是忙碌的一年。

吳盈進直言，很感概怎會在全球經濟走上正常化、復甦之際卻發生俄烏戰爭，預期對目前自行車供應鏈應有短暫影響，主要包括與俄羅斯金融機構往來廠商的應收帳款及應付帳款，戰爭地區周邊國家的自行車製造中心生產停滯，消費也受波及；但預期今年自行車市仍有機會大幅成長。

他認為，區域軍事衝突應不影響其他地區，目前供應正常，位於東歐戰區的自行車工廠有影響，但西歐、北歐、南歐都正常。

他說，自行車用於交通、出行、運動都是日常所需工具，「今天少吃明天不會少」，不擔心市況受俄烏戰事影響；即便長線供應鏈缺料中，但自行車是保持社交距離最好的交通工具、出勤工具，目前很多庫存都被搶光，供應鏈無不以增加產能、產線或加班方式因應強勁需求。

他強調，自行車現階段有兩個技術指引，一是電動化、一是智能化，桂盟站在原本鏈條核心事業，評估新的產品及服務，包括鏈條之外的皮帶、軸傳動，都能帶著後輪往前走。

他說，鏈條產品做到全球第一，再往上走空間有限，隨自行車輛成長，未來若有取代鏈條的產品出現，或許是皮帶、或是軸傳動、齒輪傳動等替代物，桂盟都已有布局。

電動自行車部分，他引述歐洲自行車產業機構研究，2030年全歐所售出自行車，兩輛當中就有一輛「電動化」，但也未因多賣電動自行車而少賣一般自行車，所以電動自行車市是未來必須要關注的產品。

因應俄烏戰事，是否分散布局，他解釋，兩岸三地、越南廠布局，每一工廠所在位置任務很清楚，例如中國廠主要即供應當地內需。

他認為，要追隨產業群聚地，要貼近市場，自行車產業群聚地從過去的台灣、中國到東南亞、甚至歐洲，都有對應措施，在疫情發生後連3年都增加產能，擴廠10%至20%，擴產但並未增加勞工，透過自動化來提升效益。（編輯：張均懋）1110308