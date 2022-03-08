外資賣超461億元 晶圓雙雄遭狙擊
2022/3/8 21:14（3/8 21:50 更新）
（中央社記者潘智義台北8日電）台股今天終場大跌353.44點，收在16825.25點，萬七關卡失守。外資繼昨天賣超新台幣822.4億元，創史上次高金額，今天再賣超461.19億元，鎖定晶圓雙雄台積電、聯電以及中鋼、鴻海等權值股。
台股加權指數今天收在16825.25點，下跌353.44點，跌幅2.06%，成交金額4434.65億元，加計盤後交易約4542.07億元。
三大法人今天合計賣超536.15億元，其中外資及陸資賣超461.19億元、自營商賣超121.63億元，投信則買超46.67億元，已連25個交易日加碼台股。
台灣證券交易所統計，外資今天賣超前10名鎖定大型權值股，或以大型權值股為標的的指數股票型基金，晶圓雙雄台積電、聯電，指數股票型基金元大台灣50都名列其中。
外資今天賣超前3名依序為台積電4萬5542張、中鋼3萬1926張、鴻海2萬3578張。聯電遭賣超1萬7461張，排第7名。
外資買超前10名個股則鎖定面板雙虎友達、群創；航空雙雄長榮航、華航；貨櫃三雄中的長榮、陽明等。（編輯：楊蘭軒）1110308
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀