更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯情報機構吹哨者：政府憂經濟崩盤 戰爭最晚6月結束
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

外資賣超461億元 晶圓雙雄遭狙擊

2022/3/8 21:14（3/8 21:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）台股今天終場大跌353.44點，收在16825.25點，萬七關卡失守。外資繼昨天賣超新台幣822.4億元，創史上次高金額，今天再賣超461.19億元，鎖定晶圓雙雄台積電、聯電以及中鋼、鴻海等權值股。

台股加權指數今天收在16825.25點，下跌353.44點，跌幅2.06%，成交金額4434.65億元，加計盤後交易約4542.07億元。

三大法人今天合計賣超536.15億元，其中外資及陸資賣超461.19億元、自營商賣超121.63億元，投信則買超46.67億元，已連25個交易日加碼台股。

台灣證券交易所統計，外資今天賣超前10名鎖定大型權值股，或以大型權值股為標的的指數股票型基金，晶圓雙雄台積電、聯電，指數股票型基金元大台灣50都名列其中。

外資今天賣超前3名依序為台積電4萬5542張、中鋼3萬1926張、鴻海2萬3578張。聯電遭賣超1萬7461張，排第7名。

外資買超前10名個股則鎖定面板雙虎友達、群創；航空雙雄長榮航、華航；貨櫃三雄中的長榮、陽明等。（編輯：楊蘭軒）1110308

延伸閱讀
台積電成外資提款機 股價波段跌幅逾18%俄烏戰爭外資賣超台股近3千億 金管會：資金持續匯入央行：俄烏衝突將加劇國內通膨壓力 金融衝擊可控俄烏戰事台股跌逾千點 法人：市場可能出現轉折外資大賣台股430億 連10賣台積電逾25萬張外資賣超192億砍航空股晶圓雙雄 投信連21買外資買超30.52億 大舉搶進傳產股
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀