俄烏戰事台股跌逾千點 法人：市場可能出現轉折

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（中央社記者潘智義台北8日電）自俄國在2月24日入侵烏克蘭以來迄今，台股累計下跌1230.48點，外資擔心地緣政治風險大賣台股，造成指數持續重挫，但法人認為，外資過慮，賣超動作終會緩和，而轉折點也快見到。

加權指數今天收在16825.25點，下跌353.44點，跌幅為2.06%，成交金額新台幣4434.65億元，加計盤後交易約4542.07億元。外資昨天賣超822.4億元創台股史上第2大紀錄後，外資今天再賣超461.19億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，台股基本面沒問題，外資賣超台股純脆是擔心地緣政治風險，除擔心俄烏戰事，或許也聯想台海情勢，但台灣和烏克蘭狀況不同，若要擔心其實是過慮了。

朱成志強調，不從政治角度看外資賣超何時止步，單從近日期貨市場的劇烈波動來看，似乎快看到轉折點了，不但期貨波動遠大於現貨，尤其商品期貨包括貴金屬、鎳、銅等都有很大波動，更遑論油價飆升帶動原油期貨的波動。

他解釋，過去經驗顯示當期貨市場異常波動時，通常就是快到轉折點了，像前兩年原油期貨一度出現負數，許多媒體爭相報導負油價時代來臨，其實就只有那麼一小短時間出現負油價，哪來的負油價「時代」，即在出現異常的負價位後不久，油價也出現轉折。

因此，他認為，近日期貨出現劇烈波動，即反映市場可能出現轉折，而外資昨天大賣超800多億元，也是異於平常，都可能在不久之後出現轉折，屆時外資賣超動作也可望緩和。（編輯：楊凱翔）1110308