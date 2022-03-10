戰爭加劇通膨疑慮 吳中書估聯準會3月升1碼

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金融研訓院董事長吳中書預估，美國聯準會將在3月升一碼，全年升息次數可能增加至4次。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北10日電）俄烏戰爭加劇通膨疑慮，市場預期美國聯準會3月必定啟動升息，金融研訓院董事長吳中書認為，市場不確定因素多，聯準會應不會一次給大驚喜，預期會在3月升一碼，全年升息次數可能增加至4次。

台灣金融研訓院今天舉辦台灣金融風險指數2022年春季記者會，吳中書會前接受媒體聯訪表示，2月俄烏戰爭效應發酵，海外市場風險明顯增溫。整體而言，國內資本市場仍穩健，但海外市場風險將是日後持續觀察重點。

俄羅斯及烏克蘭為能源及糧食生產大國，兩國開戰促使通膨加劇，吳中書指出，在俄烏戰爭前，國際主要預測機構估測全球通膨可望在今年下半年回到3%、甚至3%以內；不過隨俄烏戰事爆發，衝擊國際市場，國際油價短期內大幅上漲，通膨比原先預期更攀升。

雖然高通膨時期將拉長，吳中書也提出3理由，認為當俄烏戰事告一段落後，通膨就將回緩。第一是各國正努力解決供應鏈瓶頸、運能不足狀況；第二是聯準會將啟動升息，會帶來踩煞車作用；第三是通膨在去年3月以後明顯升溫，目前即將步入高基期，上升幅度可望逐步走緩。

吳中書說，目前國際情勢正處動盪，市場不確定因素多，聯準會應不太容易給驚喜，估計3月僅會先升息一碼，採緩步升息進行；不過外界原先估計今年聯準會升息3次，吳中書認為，將可能多於3次、增加到4次，而台灣央行應會在聯準會升息後適度跟進。（編輯：張良知）1110310