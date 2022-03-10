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林梓聖擔任Uber企業版台港總經理 擬整合資源

2022/3/10 14:33
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（中央社記者吳家豪台北10日電）網路叫車服務Uber今天宣布由林梓聖擔任Uber企業版（Uber for Business）台灣暨香港總經理，將整合Uber資源，打造更有效率的企業版專屬解決方案。

Uber企業版適用於所有Uber App可以使用的國家與市場。目前全球超過17萬家企業組織已是Uber企業版用戶，橫跨保險、汽車、金融、顧問、觀光旅遊、科技和房地產等產業。

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Uber企業版亞太區總經理古哈（Kunal Guha）透過新聞稿表示，當企業在重塑未來工作型態過程中，Uber會持續滿足叫車與外送服務的需求。林梓聖專精於商務合作與企業產品管理的經歷，有助於帶領團隊善用Uber平台的優勢，提供台灣與香港企業用戶最佳的解決方案。

林梓聖加入Uber之前，曾擔任華碩駐以色列商務拓展與市場總經理多年，帶領以色列市場團隊創下兩次全球市場營收和利潤成長第一名的成績，爾後也拓展其管理範圍至中東區域。加入華碩之前，他曾於印度新德里擔任商業分析師。（編輯：趙蔚蘭）1110310

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