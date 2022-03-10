普誠今年營收拚增50% 看好車用及消費性產品成長

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（中央社記者張建中新竹10日電）IC設計廠普誠看好今年車用與消費性電子產品業績可望同步成長，並以營收年增50%為努力目標。

普誠下午舉行線上法人說明會，董事長暨總經理姜長安表示，2021年車用營收比重不到40%，預期今年比重可望略增，仍將低於50%。

姜長安說，車用市場訂單能見度長，過去能見度約1年時間，前年第4季供需失衡，供應鏈謹慎因應，使得訂單能見度進一步拉長到1至2年。

姜長安表示，車用產品已掌握長期訂單，普誠與供應商達成協議。針對法人關心晶圓代工報價調漲的影響，他說，若晶圓代工廠未來進一步調漲報價，應可將增加的成本轉嫁客戶。

消費性市場方面，姜長安說，去年第4季消費性市場需求有點疲軟，不過，今年業績可望與車用產品業績同步成長。產品價格則尊重市場機制。

姜長安表示，今年取得的晶圓代工產能估計較去年增加2位數百分比，希望能夠取得更多產能。普誠去年營收16.45億元，年增50.03%，今年仍以年增50%為努力目標，實際表現視產能取得情況而定。（編輯：張均懋）1110310