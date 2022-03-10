全家斥資168億 蓋物流中心、鮮食廠與麵包廠

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（中央社記者梁珮綺台北10日電）經濟部今天通過全家便利商店申請擴大投資案，總金額為新台幣168億元，全家擴大投資新建台中大肚綜合物流園區、花蓮全溫層物流中心、新竹湖口園區全溫層物流中心及鮮食廠、麵包廠等。

截至目前為止，投資台灣三大方案已吸引1178家企業投資超過1兆6702億元，創造13萬3240個本國就業機會。

投資台灣三大方案新制今年元月上路，申請企業必須提出節能減碳規劃，經濟部投資台灣事務所今天召開「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，會中通過全家便利商店投資案。

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根據投資案內容，全家因應快速變化的消費型態及電子商務需求，將投入168億元擴大投資新建台中大肚綜合物流園區、花蓮全溫層物流中心、新竹湖口園區全溫層物流中心及鮮食廠、麵包廠等，預期將創造本國2000個就業機會。

投資台灣事務所指出，在節能減碳規劃上，全家與工研院合作開發節能IoT監控系統，有效降低店內用電，全面導入環保車輛配送貨物，另在大型廠房設置太陽能發電，藉由提升服務量能與品質，逐步落實減碳排。（編輯：林興盟）1110310