和碩今年營運樂觀看3產線 資本支出估增至5億美元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）蘋果代工廠和碩今天召開線上法人說明會，執行長廖賜政表示，零組件料況仍非常吃緊，今年審慎樂觀看待資訊、通訊、消費電子3大產品線，預估今年整體資本支出將增加到5億美元（約新台幣141億元）。

和碩今天召開法人說明會公布去年第4季財報，因業外收入新台幣35.94億元挹注，歸屬母公司稅後淨利達78.61億元，季增近2倍，年增64.7%；每股盈餘2.95元，創單季歷史次高。

廖賜政回答法人提問時表示，今年審慎樂觀看待資訊、通訊、消費電子3大產品線，資訊產品的筆電今年受惠於高階和商用機種需求，以及Windows 11作業系統帶動換機潮，應該會成長；通訊產品牽涉層面較廣，期待會有不錯前景。

他說，今年零組件供應仍非常吃緊，尤其是載板，上半年還看不到紓解跡象，下半年要繼續觀察，甚至明年都要時時刻刻緊盯，避免長短料問題發生。

廖賜政指出，和碩在海外設廠都是基於客戶需求布局，無論印度或中國廠區，都以滿足客戶需求為第一要務。新事業方面，除了傳統車載生意之外，電動車客戶也在增加當中。

廖賜政說，和碩去年整體資本支出約3.85億美元，今年預估成長到5億美元。增加約1.15億美元將用於擴張電動車、傳統車載及其他產品線，目前製造趨勢是節能減碳，減少運輸與耗能，和碩配合客戶到各地設廠、擴張產能，也需要在生產過程中達到節能減碳。

和碩2021年全年合併營收約1.26兆元，年減9.7%；營業利益168.54億元，年減11.6%；歸屬母公司稅後淨利205.46億元，年增1.7%；每股盈餘7.71元，略低於2020年的7.73元。和碩董事會決議配發現金股利每股5元，以今天收盤價69.6元計算，殖利率約7.18%。

和碩另公布今年2月合併營收851.24億元，終止連續5個月破千億元紀錄，因工作天數減少，月減30.87%，但年增58.28%；累計今年前2個月合併營收2082.62億元，年增52.91%。（編輯：楊凱翔）1110310