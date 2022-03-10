中鋼通過世界鋼鐵協會審核 成永續發展憲章會員

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（中央社記者張建中新竹10日電）中鋼今天宣布，ESG永續環境、社會責任及公司治理3大面向的實踐成果通過世界鋼鐵協會審核，成為新版永續發展憲章簽署會員。

中鋼表示，世界鋼鐵協會（worldsteel）是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵重要領導組織，規劃的永續發展憲章包含「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」共9項準則。

中鋼指出，相關準則不僅與聯合國永續發展目標緊密相連，更期許各會員提出ESG發展實績及作為，藉由申請憲章簽署展現出承諾永續發展的決心。此外，worldsteel鼓勵鋼鐵同業聚焦於優先發展項目，並互相砥礪精進，共同在鋼鐵事業突破與成長。

中鋼依循worldsteel永續憲章所列的準則、標準，提出各項永續發展實績，例如在鋼鐵製造的生命週期中，將各項資源妥善運用，持續達成廢棄物零固化掩埋目標外，並同步整合高雄市臨海工業區的資源化連結，具體實踐循環經濟效益。

面對氣候變遷議題，中鋼訂定「2025年減排7％、2030年減排22％，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。

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此外，中鋼亦定期發行企業社會責任報告書，揭露環境、社會、公司治理等永續發展資訊，回應各界利害關係人的期許。中鋼表示，各項實際成果及積極行動符合worldsteel新版永續發展憲章準則，近日通過審核，與其他38位會員共同成為憲章簽署會員。

中鋼指出，為厚植下一個50年的競爭力，將努力推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，積極落實減碳目標，持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品及投入節能、創能、儲能等核心技術，創造更大的鋼鐵價值，讓鋼鐵製品成為全球低碳轉型不可或缺的支柱材料。（編輯：林興盟）1110310