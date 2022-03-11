烏國官員控俄轟核設施 原能會：監測輻射值正常

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（中央社記者梁珮綺台北11日電）俄烏戰爭逾2週，烏國境內部分核電廠遭俄軍占領或轟炸，原能會今天表示，車諾比雖喪失外電，但不影響安全系統，札波羅熱核電廠及其他核設施的輻射監測數值都維持正常。

俄軍繼占領車諾比及札波羅熱核電廠後，再被烏克蘭官員指控轟炸烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一個研究所，那裡有實驗性核反應爐，且附近的一間旅舍陷入火海。

原能會今天上午發布新聞稿表示，持續密切關注俄烏戰爭發展，並說明目前掌握情形。

原能會表示，依據歐盟環境輻射監測網數據，烏克蘭境內各測站目前無明顯輻射異常現象，周邊國家如俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、土耳其等，目前環境輻射正常。

原能會指出，車諾比核電廠在2月24日被俄軍占領，3月9日外電遭切斷，不過，外電喪失對電廠基本安全系統沒有重大影響，用過核燃料池的冷卻水系統可在沒有電力的情況下運作；烏克蘭監管機構也表示，即使緊急電源無法供電，工作人員仍然可以監測燃料池水位和溫度。

札波羅熱核電廠一棟訓練中心遭受砲擊，但6部反應機組未受影響，原能會說明，目前電廠受俄羅斯控制，2部機組運轉中，其餘處於停機備用或維修狀態，國際原子能總署（IAEA）多次強調，應重視工作人員面臨的壓力與威脅，並呼籲停止任何使核設施處於危險的行動。

至於哈爾科夫研究核設施，原能會表示，設施雖遭受砲擊損壞，但未導致環境輻射增加。

對於烏國境內核電廠情形，原能會引述烏克蘭監管機構調查指出，境內共有4座核電廠、15部反應機組，有8部正常運行，4座核電廠的輻射監測數值維持正常。

另外，全台63座即時環境輻射監測站與空氣取樣計讀結果均為背景值，原能會說，國內環境輻射監測值正常。（編輯：張均懋）1110311