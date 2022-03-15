綠界科技上櫃掛牌 開盤漲逾9%啟動蜜月行情

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（中央社記者吳家豪台北15日電）興櫃千元股王、第三方支付業者綠界科技今天以承銷價新台幣760元轉上櫃，創上市櫃史上最高，開盤股價跳空上漲71元、漲幅約9.3%，啟動蜜月行情。

綠界科技董事長林雪慧出席掛牌典禮表示，今天拿到很多功課，包含ESG（環保、社會責任、公司治理）等，希望接下來10年、20年可以保持初衷，提供客戶更好、更穩定的產品。

綠界科技總經理黃華勇說，今年是綠界第2個3年計畫的開始，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄烏戰爭帶來挑戰，綠界也將做出對應的調整，不影響長期發展。

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綠界科技去年稅後淨利達新台幣3.17億元，年增74.55%；每股盈餘21.42元，創歷史新高。今年2月營收1.01億元，年增12.2%；累計前2個月營收2.28億元，年增14.41%。

綠界目前服務客戶累積超過31萬家，客戶續約率達85%。今年將推出新世代付款閘道，正在進行各銀行串接，會成為綠界今年主要營收引擎之一；另將推出新物流服務和次世代OMO（虛實融合）交易系統。（編輯：張均懋）1110315