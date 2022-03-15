信錦配5.3元股息 殖利率近8%

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）顯示器軸承與底座廠商信錦企業，儘管受到原物料及運輸成本大幅上升影響，去年每股盈餘（EPS）2.03元，低於往年表現，董事會仍決議大方配發每股5.3元股利，以15日收盤價68.2元計算殖利率近8%。

信錦今天召開董事會通過2021年財務報告與決議現金股利分派，2021年合併營業收入新台幣101.95億，年增5%，但受原物料及運輸成本大幅上升，去年第4季能耗雙控加深成本壓力，及匯兌損失影響，毛利率約16%，營業毛利16.02億元，營業利益率約為4%，營業利益3.94億元，皆低於去年同期。

其中稅前淨利3.85億元，歸屬母公司稅後淨利約2.52億元，以期末股本計算，稅後每股盈餘2.03元，低於去年的7.81元。

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信錦表示，創立以來長期營運穩健，過去10年平均稅前股東權益報酬率約22%，儘管2021年營運表現不如預期，在良好的營運基礎及健全的財務體質支持下，董事會通過每股配發5.3元現金股利，較去年的5元現金股利年成長6%。

展望2022年，信錦指出，將持續鞏固既有顯示器產業領導地位，並將透過集團資源整合，優化成本結構以提升產品獲利，並透過策略採購加強成本及存貨控管，以應對原物料價格、供應鏈問題等總體經濟的挑戰。（編輯：翟思嘉）1110315