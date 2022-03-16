集雅社今年目標70家門市 營收獲利再拚新高

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（中央社記者江明晏台北16日電）百貨家電通路商集雅社營收、獲利已連6年創高，總經理蘇在基表示，今年到目前為止已展4家新店，今年希望再開6家，達成70家門市目標，有望帶動營運再度攀峰。

集雅社去年合併營收新台幣31.91億元，年增10.57%，稅後淨利為1.17億元，每股盈餘（EPS）為3.2元，年增1.59%，營收、獲利連續6年創新高。

集雅社新任總經理蘇在基表示，聚焦百貨、大型購物中心展店是公司的主要策略與方向，今年全台仍有多家百貨與購物中心將開幕，這些也是集雅社積極搶攻的場域。今年到目前為止已展4家新店，希望接續能再展6家，達成70家門市的目標。

集雅社董事會通過110年度盈餘分派案，擬發放現金股利2.25元，以15日收盤價36.45元計算，殖利率約6.17%。

集雅社表示，去年第4季和第3季相比，獲利成長6倍多，最主要原因在於去年5月開始的3級警戒使得消費者幾乎沒有進店消費，交貨速度也較正常緩慢，使得第3季獲利表現較差；第4季時皆已順利完成交貨與營收認列，全年獲利仍創下歷史新高的好表現。

家電屬於民生必需的剛性需求產業，隨著5G、物聯網近年加速發展，以及面板技術的持續提升，帶動台灣家電市場近年來蓬勃發展。根據市調公司GFK統計顯示，台灣家電銷售市場呈現逐年增加的趨勢。

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蘇在基表示，集雅社看準家電需求市場日益擴大，希望藉由通路的持續拓展擴大與消費者接觸的層面。今年1月分別在台中廣三SOGO、竹北遠東，2月在台南三井Outlet新開了販售世界大廠家電產品的本櫃與Panasnoic品牌櫃，高雄SOGO也接續開幕。下半年，集雅社預計在全台各縣市展店，希望藉由通路的拓展，挑戰營收、獲利再創新高。

蘇在基進一步說明，集雅社持續與許多國際品牌合作開店，例如之前在高雄、台中所開設的SAMSUNG SMS全品體驗館、竹北遠東LG ThinQ IoT智慧體驗館、台南三井Panasnoic品牌櫃等。（編輯：張均懋）1110316