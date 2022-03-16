鴻海5/31股東會 討論富智康印度子公司上市案

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海將於5月31日召開股東會，屆時將改選董事外，也將討論旗下富智康（2038.HK）子公司BFIH在印度掛牌上市案。

鴻海今天董事會也通過設立提名委員會，並推舉董事長劉揚偉、獨立董事王國城、獨立董事龔國權擔任委員，未來委員會將協助董事會強化管理機制，並健全公司治理結構，相關委員會主要職責包括提名與審查董事候選人資格。

鴻海今天傍晚公告，富智康子公司Bharat FIH Limited（BFIH）為拓展印度地區相關業務市場、增強BFIH競爭力，擬向印度國家證券交易所有限公司及孟買證券交易所有限公司，申請首次公開發行盧比普通股及掛牌上市。

富智康表示，分拆印度附屬公司BFIH預估今年第3季前將在印度證券交易所上市。

對財務影響，鴻海指出，富智康對BFIH持股比率將透過上市後，由目前持股100%降為75%，股權稀釋對未來鴻海集團認列BFIH獲利影響不大，因為預期公開發行之後，BFIH營收及獲利將因新業務導入而成長；富智康釋股不會產生損益，但會增加鴻海集團的股東權益。

鴻海表示，BFIH在印度資本市場掛牌上市後，鴻海集團將在印度具有獨立集資能力，為鴻海未來營運資金、資本支出需求提供更有效率的融資環境，有助BFIH在印度市場未來業務擴充與發展，增強鴻海集團全球競爭力。

對業務影響，鴻海指出，BFIH在印度上市後，將打開鴻海集團在印度資本市場知名度，可讓當地金融機構、國際評級機構及投資者更加了解BFIH在印度電子代工業重要地位，進而投資BFIH，使BFIH有充足資金在印度深耕電子代工業務及跨足其他領域發展，並有助吸引其他國際廠商與鴻海合作共同經營開發印度市場。（編輯：蘇志宗）1110316