緯創擬配息2.2元 今年規劃台灣墨西哥擴產

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（中央社記者吳家豪台北16日電）代工廠緯創資通今天董事會決議去年每股配發現金股利新台幣2.2元，以今天收盤價29.5元計算，現金殖利率約7.46%。緯創董事長林憲銘召開法人說明會表示，今年將在台灣及墨西哥擴產，仍看好營運成長。

林憲銘指出，緯創今年資本支出約新台幣160億元，主要用於在台灣及墨西哥擴產，因為全球化生產對緯創成長至關重要，也能降低地緣政治風險的影響，同時更接近客戶。越南擴廠計畫也已經啟動，有必要的話會在今年稍晚進行。

林憲銘說，今年資本支出也將用於高附加價值產品，例如車載模組、伺服器、人工智慧相關事業，有助提升獲利表現，仍看好緯創今年營運將成長。

他強調，中國生產基地目前占緯創總產能約50%至60%，隨著陸續擴增越南、台灣、墨西哥產能，中國占比會持續下降。緯創從成本、供需、地緣政治風險等角度考量，會針對全球生產基地做出適當調整，以滿足客戶需求。

緯創總經理林建勳表示，筆電仍面臨缺料問題，但今年料況較去年改善；去年零組件供貨和訂單缺口約20%，今年縮小到約10%。

林建勳指出，雖然消費筆電需求放緩，但商用市場受惠於企業恢復實體辦公，需求將回升，緯創近年提升商用比重，去年商用筆電占比約40%，今年會提升到45%，跟著商用市場成長。不過下半年筆電前景還不明朗，將視料況而定。

為因應未來發展的資金需求，緯創今天董事會也決議於普通股不超過2.5億股的額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。

緯創去年第4季合併營收為2634.53億元，季增19.5%，年增13.3%；營業淨利55.09億元，季增23.9%，年增28%；稅後淨利53.76億元，季增5.5倍，年增1.31倍；每股盈餘1.93元。

緯創2021年度合併營收8620.83億元，年增2%；營業淨利163.75億元，年增13.2%；稅後淨利104.68億元，年增20.6%；每股盈餘3.76元。（編輯：黃國倫）1110316