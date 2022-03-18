新竹國賓飯店賣全球人壽 售後回租20年

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（中央社記者江明晏台北18日電）飯店業者國賓宣布，以售後租回方式處分新竹國賓及新竹行政大樓，出售對象為全球人壽，租期20年，業界推測，在飯店業將迎接春燕之際，新竹國賓改走輕資產路線，掌握將爆發的旅遊商機。

全球人壽公告，向國賓及新竹物流取得新竹國賓及行政大樓土地及建物，土地面積約2814.46坪、建物面積約2萬8196.98坪，交易總金額新台幣58億元。其中，國賓持有土地面積約1500.41坪、建物面積共約2萬4876.48坪，交易總金額42億元。

國賓則公告指出，以售後回租方式處分新竹國賓及新竹行政大樓，租期20年，使用權資產總金額約25億元。預估處分利益約為1.37億元，另外的遞延利益於回租期間會依會計原則入帳，主要目的為活化資產，提升資產使用價值。

新竹國賓為包括百貨商場的複合型飯店，1996年11月動土興建、2001年5月10日正式開幕。受疫情衝擊，國賓近兩年營運低迷，2021年合併營收15.18億元、年減24.41%，創近22年低點，歸屬母公司稅後虧損0.88億元、每股虧損0.24元，為17年來首見虧損。

市場推測，國境雖然將在下半年開放，但距離飯店觀光業真正復甦還需要一段時間，在飯店業從寒冬逐漸破冰的時刻，新竹國賓改走輕資產路線，也是為了減輕負擔，能更有餘裕衝刺未來爆發的旅遊商機。

除了新竹國賓出售給全球人壽再回租外， 台北國賓及高雄國賓飯店的危老改建案，今年也會依進度持續推動。（編輯：趙蔚蘭）1110318