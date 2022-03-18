培養台灣能源管理人才 德經處推歐洲能源專業培訓

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（中央社記者張璦台北18日電）德國經濟辦事處在台灣推動首屆歐洲能源專業人員培訓課程，提供專業的高效能源技術及企業能源管理內容，將有助台灣企業優化能源效率；經濟部能源局副局長李君禮表示，國內能源管理能力也有望藉此精進。

德國經濟辦事處今天舉辦歐洲能源專業人員培訓課程（EUREM）開幕記者會，李君禮、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）等人出席。

德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）於會中指出，能源效率是讓社會、產業走向永續的重要支柱；除擴大再生能源的使用，能否有效率地使用能源，對於台灣實現2050年達成碳中和的目標至關重要，EUREM課程雖是依照國際標準，但也針對台灣因地制宜打造內容。

李君禮致詞指出，台灣98%能源仰賴進口，並無自產原油、天燃氣跟燃煤，如何改善台灣能源效率，是政府面對的關鍵課題之一，而這也關乎台灣能源安全及穩定；他並認為，加強能源效率、改善能源節約的基石在於培養台灣能源管理人才。

李君禮說，EUREM是高階國際標準課程，在全世界30國提供培訓，如今透過德經處首次在台灣開展，就他理解，課程可分為管理、技術兩大面向，將有助台灣能源效率管理領域人才精益求精，未來，國內能源管理能力也有望藉此強化。

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德國經濟辦事處指出，歐洲能源專業人員培訓課程為期6至8個月，每年受訓人數15至20人，目前採線上英文授課，內容涵蓋主要應用技術認識、精確能源管理計算等；依先前經驗，人員落實所學內容後，平均可為企業每年節省每小時95萬瓦用電及550噸二氧化碳排放。

據德國經濟辦事處，台灣每年生產279.7TWh（百萬兆瓦時）電力，工業用電占超過5成；若台灣促進EUREM能源效率及節能方法達到10%，用電量每年則可減少15TWh，這相當於200座14MW（百萬瓦）的離岸風力發電機或台灣現有核能裝置容量一半的發電量。（編輯：楊凱翔）1110318