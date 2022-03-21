理專盜領客戶金額5年達16億 金管會研議導入AI防弊

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（中央社記者謝方娪台北21日電）自2017年至今年3月15日為止，不肖理專挪用客戶存款案件合計盜領總額達新台幣16億元。金管會將建議銀行公會研議適度導入AI系統等新科技，降低未來弊案發生機率。

根據金管會資料，自2017年至2022年3月15日為止，銀行發生挪用客戶款項或與客戶間有異常資金往來案件共有29件，其中被金管會裁罰有24件，總計裁罰總額達2.02億元，不過客戶被理專盜領總額則高達16億元。

近日國銀龍頭台灣銀行爆出理專弊案，金管會主委黃天牧說，目前台銀還在調查中，不過據台銀說明，是因為銀行根據理專十誡執行輪調制度，才發現這起員工弊案；目前涉案當事人失聯，是否因個人財務原因心生歧念，還無法確定。

黃天牧說，最近幾個案子有一個相同特徵，即涉案人不是在行內做金流，是到個人在其他銀行的帳戶進行，例如有一家民營銀行發生的案例，涉案當事人就是在銀行以外進行金流處理；因此這部分防範的確要強化。

民進黨立委沈發惠關注，依據現行機制，銀行只能管理專在自行帳戶金流，不管理專在其他銀行的帳戶金流？黃天牧回應，這牽涉銀行是否有法據要求理專提供在行外的個人帳戶資料，這關係對理專的信任和隱私保護程度，銀行公會會先進行研究。

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此外，沈發惠質疑，理專十誡（銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則）位階僅是銀行公會自律規範，甚至並非行政命令；黃天牧表示，這可以討論，但金管會監理強度不希望凡事以法律規範，銀行若在自律面有缺失，也可以內控規定處罰。

民進黨立委高嘉瑜關切台銀理專弊案，她提出，國內銀行、尤其公股銀行，未來是否可以全面導入AI系統查弊，黃天牧說，會建議銀行公會朝此方向研議，適度納入科技進行防堵。（編輯：潘羿菁）1110321