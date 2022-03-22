鴻騰看手機下半年回溫 續攻電動車和車載娛樂

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技預估，手機下半年可重回成長軌道，連接器產業可持續成長，看好電動車和車載資訊娛樂產品滲透率提升。

展望今年營運，在行動裝置，鴻騰日前表示，5G應用持續推動手機升級，預期手機產業下半年重回成長軌道，帶動5G零組件商機；鴻騰預期耳機相關產品出貨量減少，但行動裝置仍是主要營收來源。

在通訊基礎設施，鴻騰指出，高速連接器及線纜、記憶卡插槽產品的業務將會增加，但光通訊模組業務形態改變，將影響今年通訊基礎設施業務整體表現；在電腦及消費電子產品，鴻騰著重獲利能力而非營收成長。

在車用領域，鴻騰預期，今年持續受惠電動車需求增加以及車載資訊娛樂相關產品滲透率逐步提高，將推升產品市占率；今年持續擴大投資研發車載電子系統及自動駕駛主要零配件。

整體來看，鴻騰預估，今年整體連接器產業持續成長，鎖定行動裝置以及汽車、工業及醫療終端市場。

鴻騰去年營收44.9億美元，較前年43.15億美元成長4.1%，去年獲利1.37億美元，較前年4257萬美元大增219%，去年每股基本純益2.04美分，優於前年EPS 0.64美分。

在行動裝置應用，鴻騰指出，去年品牌公司新智慧手機取消有線耳機配置，因此鴻騰有線耳機出貨量減少，不過Lightning線纜產品彌補部分缺口；去年行動設備終端應用營收年減15.8%，占去年鴻騰營收比重約31%。

在通訊基礎設施應用，鴻騰去年受惠COVID-19疫情帶動在家辦公上課應用，中央處理器插槽、網絡介面業務增加；去年通訊基礎設施終端應用營收年增10.7%，占鴻騰營收比重19.8%。

鴻騰去年也受惠疫情帶動筆記型電腦、平板相關產品應用營收增加，較前年成長11.5%，相關營收占鴻騰比重21.7%；去年汽車、工業及醫療終端應用營收年成長21.9%，占鴻騰營收比重3.9%；智慧配件受惠真無線藍牙耳機產品業績帶動、去年智慧配件終端應用營收年增59.4%，占鴻騰營收比重19.2%。（編輯：趙蔚蘭）1110322