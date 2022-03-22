業者：俄烏停戰後 估半年才能恢復鋼鐵供應

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（中央社記者賴言曦台北22日電）俄烏戰爭帶動鋼價，鋼鐵業者今天指出，俄烏戰爭如果結束，至少半年才能恢復鋼鐵產能，而在中國大陸鋼鐵減產，台商回流帶動需求等因素下，未來鋼價「易漲難跌」。

新光鋼今天舉辦法人說明會。新光鋼營業部協理粟有容指出，俄羅斯每年外銷粗鋼約3000萬噸，烏克蘭約1500萬噸，且中國大陸減少鋼鐵產能，供給面出現緊縮。

粟有容指出，台灣近年鋼鐵內需強勁，因台商回流帶動都市廠辦建設需求，景氣擴張提升營建、機械、外銷用鋼量等需求面增加，使鋼價大幅上升，下游用戶議價空間小，未來鋼價「易漲難跌」。

新光鋼董事長粟明德評估，俄烏戰爭導致烏克蘭鋼廠被毀、俄羅斯原料禁運，且中國減少產能，讓鋼價獲得支撐，短期價格持續走強。即便3月底、4月中結束戰事，鋼鐵產能至少也要半年才能恢復供應。

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衝擊方面，粟明德指出，新光鋼原料庫存約5個月至6個月，近年產品也聚焦在離岸風電、太陽能產業上，進口來源地以日本等東北亞地區為主，俄烏戰爭對新光鋼原料供應影響小。

前景方面，粟明德表示，新光鋼今年接單強勁，受惠正在洽談的大型離岸風電工程供料案，出貨量成長率上看20%。另新光鋼為配合離岸風電工程製造零件，已在彰濱工業區購得4.5公頃土地，預備建廠。（編輯：林興盟）1110322