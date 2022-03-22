Fed放鷹激勵美元 新台幣連2貶收28.543元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國聯準會主席鮑爾釋出不排除升息2碼的鷹派言論，激勵美元指數走強，台灣股匯市續陷震盪整理，新台幣兌美元連2貶，今天收盤收在28.543元，貶值5.6分，台北及元太外匯市場總成交金額13.23億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表示，若比上週調升一碼更大幅的升息，是遏止通貨膨脹「明顯過高」的必要之舉，聯準會準備好這麼做，暗示不排除將升幅擴大到2碼（0.5個百分點）。

外匯交易員表示，美國聯準會已啟動升息循環，俄烏戰事持續延燒又帶來不確定性，均導致熱錢持續流出；如今鮑爾放鷹拉抬美元指數走揚，加上外資上午仍偏向匯出，新台幣匯率偏弱整理，今天以28.530元開盤後，盤中最低至28.588元。

不過時序接近月底，外匯交易員指出，出口商午後陸續進場拋匯，使得貶幅些微收斂，終場以28.543元作收。

外匯交易員分析，若美國聯準會後續升息舉動更為鷹派，外資繼續匯出的可能性較高，在此情況下，新台幣走勢料將緩步走貶。（編輯：楊凱翔）1110322