工業富聯加快布局半導體、電動車及元宇宙

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海集團旗下工業富聯今年看好5G基礎建設帶動產品出貨，持續規劃新一代雲端運算產品，今年也加快布局半導體、電動車、工業元宇宙應用。

工業富聯今天上午舉行線上法人說明會，展望今年營運方向，工業富聯執行長鄭弘孟指出，今年5G基礎建設將進入高峰，有助行動業務發展，今年也強化5G+車聯網技術應用，今年5G RAN無線接取產品、400G交換器和路由器出貨可望翻倍。

展望今年新品，鄭弘孟指出，與客戶共同規劃新一代雲端運算產品，包括模組化運算和儲存單元；在資料中心及自動駕駛算力相關產品，今年可望量產出貨。

去年底工業富聯內部共孵化10座燈塔工廠，鄭弘孟指出，目標未來5年，工業富聯「燈塔領航計畫」要協助10家大企業建設為世界級燈塔工廠轉型標杆、協助100家企業實現完整數位化轉型、為1000家製造企業導入數位化技術應用，透過平台為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

工業富聯也指出，今年加快半導體布局，推動電動車輕量、省電和智能化發展，擴大布局工業元宇宙產品應用，持續布局智慧型手機及穿戴裝置高精密機構件產線。

工業富聯去年合併營收人民幣4395.57億元，較前年4317.85億元微增1.8%，去年稅後獲利人民幣200.1億元，較前年174.3億元增加14.8%，每股稅後純益人民幣1.01元，優於前年0.88元，去年營收、獲利、每股純益均創歷史新高；毛利率、營益率、淨利率三率三升。

在出貨表現，工業富聯去年雲端運算業績再創新高，達到人民幣1776.94億元，公司表示，伺服器銷售總量穩居全球領先；工業富聯去年行動路由器產品高速成長，出貨突破百萬套，Wi-Fi6/6E相關產品出貨3000萬套；去年工業富聯整體智慧居家設備出貨量繼續超過1億台，其中OTT串流影音裝置出貨量超過6000萬台，穩居全球出貨首位。

工業富聯去年投入研發成本人民幣108.35億元，較前年增加7.94%；研發技術人員超過2.5萬人，到去年底，工業富聯有效申請及授權專利約5504項，年成長33.4%，其中高階技術專利儲備占比47.9%。

工業富聯主要客戶包括阿里巴巴（Alibaba）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、AWS、思科（Cisco）、戴爾（Dell）、Ericsson、谷歌（Google）、華為、聯想、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、甲骨文（Oracle）、騰訊等。（編輯：張均懋）1110323