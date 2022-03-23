工業富聯深圳防疫21日復產 落後產能未來數週補回

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海集團旗下工業富聯執行長鄭弘孟今天指出，中國大陸深圳園區防疫管控，21日已恢復生產，因COVID-19疫情封閉管理而落後的產能，未來數週可補回。

工業富聯今天上午舉行線上法人說明會，參與法人和媒體提問深圳地區疫情對營運影響，鄭弘孟指出，工業富聯按照當地政府規定，從3月14日起啟動「兩點一線」封閉管理，並採取局部性生產，3月21日深圳園區已經恢復生產經營。

鄭弘孟表示，深圳園區因疫情封閉管理而落後的產能，未來數週可補回來，對整體營運沒有影響。

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鄭弘孟指出，工業富聯在中國大陸廠區近20萬名員工，其中70%比重員工已完成接種疫苗2劑、80%比例員工完成施打加強劑。

媒體問及國際原物料價格上漲以及半導體缺料影響，鄭弘孟表示，這對於全球資通訊（ICT）產業帶來挑戰，工業富聯按照以往經驗透過規模化方式因應，原物料價格上漲和半導體缺料變數在可控範圍內，主要客戶對工業富聯的供應鏈管控能力以及各方的協同默契高，整體影響可控。（編輯：翟思嘉）1110323