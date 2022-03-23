臉書「靠北全聯」林敏雄有在看 笑稱和員工關係不錯

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（中央社記者曾智怡台北23日電）全聯年年加薪，也有不少福利優於同業，全聯董事長林敏雄今天表示，兩年來防疫慰勞金已發4次、共新台幣12億元，也透露自己有時會看看臉書社團「靠北全聯」，笑說員工罵歸罵，但和他們關係都不錯。

全聯薪資優於法規且年年調薪，以今年為例，月薪平均調幅約4.5至6%，另有激勵獎金及各項福利，如優於勞基法的婚育照護84天，並提供獎勵生育補助每一胎5萬元。

林敏雄今天出席「好釋交棒 鳳梨旺旺」記者會並接受媒體訪問指出，現在人越來越難請，福利一定要持續增加，「只要想到就加進去」，例如低收入員工若有困難，全聯基金會都會給予援助。

他進一步說，這兩年疫情期間員工面臨困難仍堅守崗位，為安定人心，全聯共發出4次半個月的防疫慰勞金，每一次的人事成本都是3億元，加4次等於12億元。

林敏雄說，其實自己跟員工關係都還不錯，有時去到中南部，「（員工）都喜歡跟我照相」；他幽默表示，員工在臉書社團「靠北全聯」罵歸罵，但應該沒有把他的照片放在牆上當標靶射。

媒體訝異林敏雄有看「靠北全聯」的習慣，他笑說，「參考參考」。

近年各行各業缺工問題日益嚴峻，林敏雄坦言，建築業缺工嚴重，加上疫情期間外勞無法來台，80、90%公共工程標案都在缺工，「現在真的搶不到人」。（編輯：潘羿菁）1110323