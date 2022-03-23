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303停電後訂單塞車 台聚第2季開工率估至少8成

2022/3/23 17:54
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（中央社記者賴言曦台北23日電）台聚今天在法說會表示，台電303大停電導致台聚設備故障並停工，由於設備維修時間長，導致聚乙烯（PE）等產品庫存低，為消化下游訂單，估第2季開工率至少8成。

台聚今天舉辦法人說明會，公布去年營業額新台幣717億元，年增42.9%；稅後淨利100億元，年增77.4%，歸屬母公司52億元；每股稅後淨利（EPS）4.84元，擬配發現金股利2.2元。按台聚今天收盤價30.2元計，殖利率7.2%。

台聚副總經理吳銘宗表示，台電303大停電導致台聚的焚化爐等淨化設備故障，生產線停工，由於設備維修時間長致3月開工率低、PE、乙烯醋酸乙烯酯（EVA）等產品庫存量低，為了消化訂單，估計第2季開工率至少8成。

俄烏戰爭帶動國際油價波動劇烈，吳銘宗指出，乙烯等原物料水漲船高，海運缺艙缺櫃、塞港持續，疫情、全球減碳趨勢及碳邊境稅等不確定因素環繞，預計2022年市場仍充滿變數，台聚往後獲利情況，單看能否承受乙烯漲幅。

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吳銘宗提到，PE廠目前雖有賺，但獲利沒有EVA好，尤其近期乙烯價格高過PE，越下游的產品就越難轉嫁成本，宛如麵粉貴過麵條。若今年下半年中國大陸新增產能釋出、俄烏戰爭危機解除，乙烯供應量可望增加，價格下降才能把成本轉嫁出去。

展望EVA前景，吳銘宗認為，第2季光伏需求看好，發泡進入旺季，熱融膠開工率不錯，未來EVA價格沒有理由下跌，行情看好。（編輯：黃國倫）1110323

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