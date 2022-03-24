華碩砸5.4億投資台智雲 加速布局人工智慧物聯網

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（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠華碩今天宣布以新台幣5.4億元投資台灣智慧雲端服務股份有限公司，以雲端服務模式提供各行各業發展人工智慧所需的高效算力與大數據平台，加速發展人工智慧物聯網（AIoT）與5G生態圈。

華碩透過新聞稿指出，投資台智雲後，將持續開發人工智慧（AI）雲端核心技術，布局機器學習、多雲架構、軟體定義數據中心及5G混合雲端平台；未來將結合夥伴深耕製造、醫療、金融、智慧城市等AI應用領域。

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華碩自2018年參與台灣杉二號計畫，投入上百位AI雲端工程人員負責系統軟體的研發與整合，也讓台灣杉二號在2018年11月躋身全球超級電腦前20名，並利用先進冷卻技術打進全球綠能超級電腦前10名。

台智雲團隊去年成立後，陸續取得台南市AI影像平台、中央研究院混合算力平台、客家委員會台灣客語語音資料庫、桃園捷運雲平台案等指標性合作案，並結盟繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）、人工智慧科技基金會等策略夥伴，促成垂直領域AI新創的發展。（編輯：趙蔚蘭）1110324