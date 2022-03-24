更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蘇伊士運河將調高過路費 海運價格恐再漲

2022/3/24 13:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北24日電）埃及宣布調漲蘇伊士運河過路費，漲幅最高10%。運輸業者認為，海運運價高漲，不少人想分一杯羹，船公司也有通知運費會上漲，但明年下半年不少新造大船要下水，運價有望平衡。

外電報導，蘇伊士運河管理局（SCA）宣布將對運輸石油和油品的油輪加收15%的一般過路費，比現行費用高5%；化學品運輸船和其他液態散裝船的加收過路費從10%漲到20%；乾散貨船加收10%；汽車和一般貨品船隻、重貨載運船、多用途船隻的加收過路費從7%漲到14%。

據報導，漲價規定自5月1日生效，但調幅可能視全球海運市況變化調整或取消。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

運輸業者表示，雖然通貨膨脹效應、中國大陸清零政策致使交貨延後等，讓近期運價有下跌趨勢，但整體價格仍高過從前，「很多人都想分一杯羹」，除蘇伊士運河外，巴拿馬運河也調漲過價格，船公司也有通知運費可能會上漲。

運輸業者認為，海運暢旺帶動船公司下訂單造新船，明年下半年預計有不少大船要下水，可能會造成一波價格廝殺；但對船公司來說，新船意謂調配空間更大，所以運價不可能回到過去的價位，但會相對平衡，民生用品價格有望回穩。（編輯：張良知）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族