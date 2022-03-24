蘇伊士運河將調高過路費 海運價格恐再漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北24日電）埃及宣布調漲蘇伊士運河過路費，漲幅最高10%。運輸業者認為，海運運價高漲，不少人想分一杯羹，船公司也有通知運費會上漲，但明年下半年不少新造大船要下水，運價有望平衡。

外電報導，蘇伊士運河管理局（SCA）宣布將對運輸石油和油品的油輪加收15%的一般過路費，比現行費用高5%；化學品運輸船和其他液態散裝船的加收過路費從10%漲到20%；乾散貨船加收10%；汽車和一般貨品船隻、重貨載運船、多用途船隻的加收過路費從7%漲到14%。

據報導，漲價規定自5月1日生效，但調幅可能視全球海運市況變化調整或取消。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

運輸業者表示，雖然通貨膨脹效應、中國大陸清零政策致使交貨延後等，讓近期運價有下跌趨勢，但整體價格仍高過從前，「很多人都想分一杯羹」，除蘇伊士運河外，巴拿馬運河也調漲過價格，船公司也有通知運費可能會上漲。

運輸業者認為，海運暢旺帶動船公司下訂單造新船，明年下半年預計有不少大船要下水，可能會造成一波價格廝殺；但對船公司來說，新船意謂調配空間更大，所以運價不可能回到過去的價位，但會相對平衡，民生用品價格有望回穩。（編輯：張良知）1110324