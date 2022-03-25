落實地球低碳永續 金融業響應26日晚間關燈一小時

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云、謝方娪、張璦台北25日電）低碳永續不只是口號，元大金控、國泰金控和多家公股行庫等，共同響應「地球一小時」（Earth Hour）國際關燈節能活動，在各國當地時間26日晚間8時30分，關上非必要的電燈一小時，以實際行動關懷地球。

世界自然基金會（WWF）2007年在雪梨發起知名環境保護運動「Earth Hour 關燈一小時」，今年活動將於世界各國當地時間26日晚間8時30分，邀請地球公民關上非必要的電燈一小時。

永續浪潮席捲全球，金融體系以具體行動展現節能減碳決心；花旗（台灣）銀行發布新聞稿指出，花旗台灣連續15年響應「地球一小時」活動，明天晚間將同步關上全台34處營業據點營業用的招牌燈、櫥窗燈、外牆燈與裝飾燈一小時。

國泰金控自2016年起每年響應「地球一小時」活動，位在台北市信義商圈3棟大樓，包括國泰金融中心、國泰置地廣場及信義經貿大樓從不缺席，今年也擴大加入國泰人壽全台大樓，總共串聯全台逾百棟大樓一起關燈愛地球。

同時，國泰金今年號召集團關係企業夥伴加入響應，國泰飯店觀光事業承諾，旗下全台7館都將在活動時間關燈節能；國內最大智慧物流基礎設施開發商永聯物流開發也號召全台6個園區的辦公室加入。此外，國泰金控已宣布全面朝零碳營運轉型邁進，全台據點規劃在2030年全面使用綠電。

元大金控長期為低碳行動努力，連續兩年用行動支持環保愛地球，全台10棟自有大樓將於26日晚間8時30分至9時30分關閉外牆燈一小時，與「地球一小時」台灣官方主辦單位歐萊德（O'right）於花蓮主場活動串聯，元大金控今年更號召超過50家供應商響應。

玉山金控同樣響應活動，且自發性延長關燈時間，25日至27日連續3個晚上，國內外各營業據點將全面關閉招牌燈及外牆燈。

此外，玉山持續推廣節能減碳理念，已完成20個據點的太陽能屋頂，總裝置容量約159瓩（KW），年發電量達22萬度；於夏季用電高峰期舉辦關燈活動，累積節電共36萬6915度，相當於為地球減少171.5噸碳排放量。

滙豐（台灣）商業銀行表示，今年再度響應「地球一小時」關燈行動，並自發性延長關燈時間，台北南港辦公室及全台30家分行將於25日至27日，連續3晚全面關閉招牌燈及外牆燈。

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公股行庫方面，除第一銀行、華南銀行參與「地球一小時」，彰化銀行也將以關閉廣告招牌燈的方式響應；合庫金控則將全面關閉招牌燈；兆豐金控將攜手旗下子公司，於26日晚間8時30分起，將招牌燈、櫥窗燈及裝飾燈等燈具關閉至少一小時。

另外，台新金響應淨零趨勢，將「永續」立為30週年年度主軸之一，台新銀行攜手台灣首家B型企業「DOMI綠然」發起植樹減碳計畫，也精選全球ESG投資標的；4月22日為世界地球日，台新銀行將力邀跨產業環境友善商戶合作推廣數位帳單與刷卡優惠，盼帶動更多企業與民眾實踐綠色生活。（編輯：林淑媛）1110325