外資賣超88.92億元 大砍電子及金融

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（中央社記者張建中台北29日電）台股今天開高震盪走低，終場收在17548.66點，上漲28.65點。三大法人賣超新台幣78.07億元，其中外資調節88.92億元，賣超前10名中以電子及金融股居多。

隨著美股收高，台股今天跳空開高，盤中一度攀高至17585.91點，逼近17592點半年線；不過，之後賣壓出籠，指數震盪走低，一度翻黑，跌破17500點關卡，尾盤又在買盤湧入拉抬下，終場收在17548.66點，上漲28.65點，漲幅0.16%，成交值2528.37億元。

外資及陸資今天賣超88.92億元，自營商賣超2.44億元，投信買超13.29億元；三大法人合計賣超78.07億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中有群創、聯發科、仁寶、鴻海、聯電5檔電子股，以及台企銀、新光金、永豐金3檔金融股，還有長榮及萬海。

其中，聯發科遭美系外資調降評等至中立，外資認為5G循環週期即將達到頂峰，系統單晶片可能開始跌價。聯發科今天股價走勢疲弱，開低走低，終場收在912元，大跌52元，跌幅5.39%。

日經報導，蘋果（Apple）將大砍手機及耳機訂單，衝擊相關蘋概股走弱，其中，鴻海股價收在105.5元，下跌0.5元，跌幅0.47%。

面板廠友達決定改採輕簡資本策略，將透過配息及現金減資，預計2022至2024每股合計配發現金6.5元。友達今天股價表現疲弱，收在20.05元，下跌0.4元，跌幅1.96%。外資大舉買超1萬5154張，高居買超第1名。

外資其餘買超前10名還有長榮航、金寶、國泰智能電動車、開發金、華邦電、大同、中工、美時及國泰金（2882）。

分析師王兆立表示，目前盤面進行類股輪動，預期指數短期將呈箱型整理格局，以個股表現為主，可能由強勢股領軍或比價股表現。（編輯：楊蘭軒）1110329