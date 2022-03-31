上市櫃IC設計去年35家賺逾1個股本 較前年增近一倍

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（中央社記者張建中新竹31日電）上市櫃IC設計廠去年財報出爐，有多達35家賺進超過1個股本，數量比前年多出近1倍。聯發科去年每股純益超過新台幣70元，躍居IC設計業每股獲利王。

受惠5G、網通等終端應用需求強勁，半導體產能供不應求，晶片價格上揚，IC設計廠去年營運普遍繳出亮麗成績單，有多家廠商去年營收與獲利同創歷史新高。

據公開觀測資訊站資料，去年共有35家IC設計廠賺進超過1個股本，數量比前年的18家多出近1倍。其中，聯發科在5G手機晶片、物聯網及電源管理晶片出貨暢旺，賺進超過7個資本額，每股純益達70.56元，躍居IC設計業之冠。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY在高速市場需求強勁驅動下，去年賺進超過6個資本額，每股純益66.29元，為聯發科超越，居去年IC設計每股盈餘第2位。

面板驅動IC廠瑞鼎及聯詠去年在產品銷售量價齊揚下，獲利同步倍數增長，都賺進超過6個資本額，每股純益分別達65.09元及63.87元，分別躍居第3及第4位。

電源管理晶片廠矽力-KY在資料中心、筆記型電腦、照明與面板相關需求強勁，產品布局也更加完整，去年每股純益竄升至61.51元，居第5位，排名較前年下滑1名。

面板驅動IC廠矽創去年賺進超過5個資本額，每股純益50.03元，排名躍升至第6位。高速介面晶片祥碩因原物料漲價成本增加影響，獲利成長相對有限，去年每股純益46.23元，排名第7位，較前年下滑5名。

記憶體控制晶片廠群聯去年因業外收益縮水影響，獲利滑落，每股純益41.34元，排名自前年第3位落居第8位。

伺服器管理晶片廠信驊及感測晶片廠昇佳去年都賺進超過3個資本額，每股純益分別達38.3元及33.97元，分別居第9及第10位。

面板驅動IC廠天鈺、敦泰及網通晶片廠瑞昱去年都賺進超過3個資本額，電源管理晶片廠致新與IC設計服務廠世芯-KY賺進超過2個資本額。

晶豪科、杰力、義隆電、九齊、力智、鈺太、力旺、愛普、大中、威鋒、茂達、紘康、聚積、點序、凌陽創新、應廣、原相、聯陽、創意）及晶焱共20家廠商，去年每股純益介於10元至19元之間。

研調機構普遍看好今年半導體產業景氣可望延續成長趨勢，產值將續創歷史新高，不過俄烏戰爭、中國大陸疫情升溫及通膨等因素，恐為今年半導體產業成長添增變數。（編輯：張均懋）1110331