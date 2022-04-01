佳世達出售香港明基電通 法人估貢獻EPS 2.7元

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佳世達發言人洪秋金1日表示，為因應集團長期營運發展，加速轉型並聚焦核心事業，佳世達今天代子公司明基電通公告董事會決議擬出售其子公司明基電通BenQ Hong KongLimited的100%股權。中央社記者潘智義攝 111年4月1日

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（中央社記者潘智義台北1日電）佳世達（2352）今天代子公司明基電通公告董事會決議擬出售其子公司明基電通香港公司（BenQ Hong Kong Limited）100%股權，交易總金額暫定為人民幣27.53億元等值美元。

佳世達預估明基電通香港公司處分利益約為人民幣12億元；法人估算約新台幣54億元，貢獻每股稅後盈餘約2.7元。

佳世達發言人洪秋金今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，為因應集團長期營運發展，加速轉型並聚焦核心事業，佳世達今天代子公司明基電通（BenQ Corporation）公告董事會決議擬出售其子公司明基電通BenQ Hong Kong Limited的100%股權。

另外，本交易仍有資產、負債、稅務及專業顧問諮詢費用等尚待結算及匯率波動因素，將於本交易實際完成時，另行補充公告。

洪秋金指出，明基電通（香港）主要營業內容為物業管理相關事務，交易相對人為Urban Renewal（BVI）Promising Limited，該公司及所屬集團是中國領先的新經濟基礎設施投資者及開發運營服務商。（編輯：楊蘭軒）1110401