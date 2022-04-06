談松湖變電所 經長：不蓋恐影響大巨蛋

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（中央社記者梁珮綺台北6日電）經濟部長王美花在今天播出的專訪中表示，松湖變電所一定要蓋，否則將影響台北市整體發展，雖然東區用電不至於停擺，但無法供電給新用戶使用，大巨蛋、捷運汐東線恐會受影響。

王美花接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，談303大停電因果、用電情形及能源轉型等議題，節目在今天中午播出。

303大停電引發各界對用電穩定與否的擔憂，台北市政府更因此與中央槓上，批評缺電是「現在進行式」，攸關台北市東區、內湖用電的松湖變電所議題再度浮上檯面，台北市政府與台電頻頻隔空駁火。

面對王時齊詢問松湖變電所興建緣由，王美花說明，台北市沒有電廠，必須靠超高壓變電所輸送電力給各用戶，但台北市為首善之都，人口多、用電量就大，目前供應台北市東區用電的汐止超高壓變電所已滿載，無法再輸電。

王美花說，20年前就計畫要蓋松湖變電所，舒緩汐止變電所供電壓力，台北市政府則以地方有抗爭為由，至今仍未通過都審，遑論發照，希望台北市政府與台電合作，盡快讓程序完備，「地方不發執照，就永遠無法蓋」。

王美花表示，若松湖變電所一直無法興建，台北市東區不至於會沒電可用，但「大的用電戶，就很抱歉，沒辦法給你電」，坦言大巨蛋、捷運汐東線就可能會受到影響。

她進一步指出，松湖變電所規劃採全地下化設計，地上層則規劃多目標公共設施，設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧設施，強調沒有安全疑慮，且其他國家都市也都採類似設計。

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至於核二廠1號機在去年提早停機，王美花表示，核二1號機原訂去年12月到期，但因新北市政府未核准逕流廢水排放許可，無法拿出用過燃料，在燃料池容量額滿的情況下，只能提前停機，無法再發電。

她在節目最後也向國民黨、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜說，所有基礎建設、電力、減碳等問題是台灣的問題，也是國家的問題，很多都需要中央、地方共同合作，應該攜手把事情做好，「罵歸罵，還是可以大家一起做下去」。（編輯：翟思嘉）1110406