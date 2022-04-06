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股匯雙黑 新台幣貶至28.77元逾1年4個月新低

2022/4/6 18:13（4/6 18:54 更新）
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台灣股、匯市雙雙收黑，新台幣兌美元6日收盤收28.77元。（中央社檔案照片）
台灣股、匯市雙雙收黑，新台幣兌美元6日收盤收28.77元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北6日電）清明連假後，台灣股、匯市雙雙收黑，外資今天匯出不少，新台幣兌美元今天收盤收28.77元，來到2020年12月以來新低水平，貶6.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大到21.83億美元。

美國聯準會（Fed）官員釋出加速升息和縮減資產負債表以對抗通膨的訊息，美國科技股重挫，台股今天一度大跌超過200點，終場下跌103.09點，收在17522.5點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超新台幣267.08億元。

外匯交易員表示，外資今天匯出不少，新台幣早上一度貶破28.8元關卡，午後貶勢稍微收斂，但全天都偏弱整理；新台幣兌美元今天開盤價為28.750元，最高28.715元、最低28.815元，最後收28.77元，貶6.5分，近期連3個交易日走貶。

外匯交易員表示，Fed加速升息可能加大台美利差，新台幣短期可能會偏弱整理，後續仍要持續關注美元走勢以及外資動向。（編輯：楊蘭軒）1110406

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