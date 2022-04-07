俄烏戰爭墊高原料成本 中石化上半年保守應對

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（中央社記者賴言曦台北7日電）中石化今天召開法人說明會，發言人陳穎俊表示，主要產品之一的己內醯胺（CPL）目前供過於求，且在俄烏戰爭等因素持續墊高原料成本壓力下，保守看待今年上半年展望。

中石化以石化產業、土地開發為兩大營運主軸。陳穎俊表示，2021年疫情降溫後，CPL的量價出現回升，但目前狀況供過於求；至於丙烯腈（AN），在美國冰風暴、上下游需求回溫及中國大陸去年下半年新增產能下，價格也有修正，不過中石化近期AN營收仍維持穩定。

石化專案方面，陳穎俊表示，中石化在高雄港洲際碼頭的儲槽總投資32億元，能存放約3萬噸液氨，預計今年底有機會試營運，增加中石化現有原料調度的彈性並降低營運成本。精細化工方面，苗栗頭份的建廠案第一期預計今年底完工，未來將切入光學、電子、塗料等高端應用市場。

土地開發部分，北部京華廣場預計2022年下半年取得建照、2023年上半年動工；南台灣的投資重點則在高雄；海外土地開發部分持續鎖定越南及緬甸，緬甸因政經風險加劇而受到影響，越南方面則看好美中貿易戰後帶來的利多，認為越南土地開發將是未來一大亮點。

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展望後市，陳穎俊表示，近期受俄烏戰爭影響，生產CPL及AN的重要原料液氨價格從200美元至300美元飆升至上千美元，在成本維持高檔且無法轉嫁出去的情況下，中石化保守看待今年上半年前景，至於下半年則觀察俄烏戰爭情勢是否好轉，再做判斷。

中石化2021年營業收入為新台幣351.63億元，稅後淨利為35.96億元，每股盈餘（EPS）1.09元，董事會決議擬配發現金股利0.4元。（編輯：楊凱翔）1110407