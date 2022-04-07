Gogoro遠距連線那斯達克敲鐘慶祝掛牌 股價再衝高[影]

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Gogoro於台灣7日晚上9時，透過網路連線方式與美國那斯達克交易所舉辦遠距敲鐘儀式。（圖取自facebook.com/Gogoro）

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）因受疫情影響，Gogoro於台灣7日晚上9時，透過網路連線方式與美國那斯達克（Nasdaq）交易所舉辦遠距敲鐘儀式（Bell Ringing Ceremony） ，慶祝在美國掛牌上市。

這也是首次海外上市公司與那斯達克合作，在台灣舉行符合那斯達克規範的上市敲鐘儀式。

Gogoro今天掛牌第3天，以平盤開出後衝高，漲幅一度超越10%，來到16.3美元，總市值逾37億美元。

另外，關於Gogoro（股票代碼GGR）於美國那斯達克交易所上市首日收盤價格漲跌相關報導不一的特殊狀況，Gogoro今天也特地發出聲明稿表示，美國那斯達克交易所官方數據顯示，Gogoro上市首日股價上漲10.05%。

Gogoro表示，與Poema Global（股票代碼PPGH）完成SPAC業務合併時間是2022年4月4日，在業務合併後，原持有PPGH股票的投資人，其持有的股票已全數轉換為代碼GGR的股票，股數相同只是代碼改變。那斯達克官方網站也已將PPGH和GGR的股價歷史數據串接在一起。

Gogoro表示，觀察最近5天PPGH轉碼成GGR過程中的股價變化，PPGH股票在紐約時間4月4日下午4時收盤價每股12.74美元，對照GGR股票開始交易首日收盤價每股14.02美元，以5日收盤價對4日收盤價計算，實際為上漲約10.05%。

Gogoro指出，4月5日因部分第三方股票數據系統（如Yahoo! Finance與Google等）仍將PPGH與GGR視為不同的兩檔股票，因此比照傳統IPO首日交易邏輯，直接引用4月5日當天GGR的開盤價與收盤價進行漲跌幅計算。透過那斯達克交易所官方數據平台所提供的完整資訊，已經證明Gogoro並沒有發生上市首日收盤價下跌情事。（編輯：張良知）1110407