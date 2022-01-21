鴻海攜Gogoro 布局印尼電動車和電池產業鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海今天宣布攜手Gogoro，與印尼投資部、印尼電池公司（IBC, PT. Industri Baterai Indonesia）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）簽署合作備忘錄，聚焦電池及電動車產業鏈，合作在印尼開發永續新能源生態鏈。

鴻海今天晚間新聞稿指出，此次備忘錄簽署儀式透過線上方式，在台灣台北和印尼雅加達兩地同步連線舉行，由印尼投資部（BKPM）部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）主持，在國有企業部（BUMN）部長索赫（Erick Thohir）見證下，由巴赫理與鴻海集團董事長劉揚偉、Gogoro執行長陸學森、印尼電池公司總裁Toto Nugroho和Indika能源副總裁Azis Armand，共同攜手簽署備忘錄。

鴻海指出，未來將與Gogoro、IBC、Indika以互利合作為核心，在印尼建立新能源車生態鏈，共同探索投資領域，包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車產業的生態鏈開發。

鴻海表示，此次備忘錄同時也會探討電動車周邊配套產業的發展，譬如能源儲存系統（ESS , Energy Storage Systems）、電池交換站和電池回收。

在合作初期，各方將優先聚焦在磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，以發展印尼的新能源和電池平台為目標。

劉揚偉指出，鴻海很高興與印尼政府、Gogoro、IBC和Indika攜手合作，踏上印尼新能源車生態系轉型升級的旅程。他指出，透過MIH電動車平台聯盟，以及鴻海的BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）營運模式，共同成長策略和製造專業，能夠契合新能源車市場的需求，在印尼創造一個可持續發展的新能源車生態鏈。

鴻海在去年6月下旬宣布與Gogoro結盟，在技術與生產形成策略夥伴，加速擴展電池交換系統與智慧電動機車。藉此合作，鴻海布局2、3、4和6輪電動載具已經就緒。

去年9月鴻海宣布參與Gogoro透過SPAC方式在美國上市的私募增資，認購金額2000萬美元，持股比例0.76%，看好Gogoro在中國和印度市場能源網絡的發展。（編輯：黃國倫）1110121